Coronavirus, altri 12 decessi in Veneto: 5 nel Vicentino

Il report della Regione Veneto, delle ore 17 indica un aumento di altri 499 contagi nelle ultimissime ore. In tutto il territorio regionale si sono verificati 12 decessi, che si sommano ai 5 riportati dal bollettino delle ore 8. Sono invece 5 le persone che hanno perso la vita nel Vicentino a causa del virus. Tutti i decessi sono avvenuti negli ospedali di competenza dell'Ulss 8 Berica, quindi nessuno nell'Ulss 7 Pedemontana

I casi positivi in Veneto sono attualmente 11875, di questi 1902 a Vicenza e provincia. Negli ospedali si regista invece un incremento di 57 ricoverati, solo 1 dei quali in terapia intensiva. Sono 645 i pazienti in cura nei nosocomi veneti per il coronavirus, 65 di questi sono in terapia intensiva.La maggioranza è però ancora positiva 495 in area non critica e 57 in terapia intensiva.

Report ore 8

Report ore 17