Coronavirus, oltre mille positivi nelle ultime 24 ore e 5 decessi: 146 nuovi casi nel Vicentino

Balzano a 38.265 i positivi al Covid-19 in Veneto da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ben 1.083 casi di cui 146 nel Vicentino. La provincia maggiormente colpita è Venezia con 450 nuovi positivi. Cinque i decessi (2.282). Per quanto riguarda invece i soggetti in isolamento si contano 13.619 persone (1.637 nel Vicentino) di cui 5.356 positivi.

BOLLETTINO 21 OTTOBRE ORE 8

A fronte di un aumento importante dei positivi c'è però da dire che gli ospedali reggono bene. Non sono stati infatti registrati nuovi pazienti nè in area non critica ne in terapia intensiva anzi, scendono di 8 unità i positivi ricoverati in reparto per un totale di 439 mentre sono 56 in Terapia intensiva. I negativizzati ad oggi sono 24.550.