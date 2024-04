Viaggiano in auto con la droga negli slip: denunciati

Una pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo di Vicenza, nell’ambito dei normali controlli su strada ha fermato e sottoposto a controllo, in orario notturno, un’auto con a bordo due persone in viale Riviera Berica. Il controllo ha portato in un primo momento, al rinvenimento di 0,20 grammi di hashish, occultati nella biancheria intima del conducente, di origine pakistana.

Gli ulteriori approfondimenti, hanno portato i militari a rinvenire ulteriori 40 grammi di hashish occultati dal passeggero, italiano, sempre nella biancheria intima e ulteriori 720 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita perpetrata. Peraltro, la successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 10 grammi circa della medesima sostanza nell’abitazione del passeggero controllato.

L'italiano è stato quindi denunciato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti mentre il pakistano è stato segnalato; inoltre, nei confronti di quest'ultimo è scattato anche il ritiro della patente.