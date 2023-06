Controlli dei carabinieri in città, tre patenti ritirate per droga e alcol

Servizio coordinato di controllo straordinario del centro cittadino nella zona del “quadrilatero” nella giornata di ieri, 29 giugno. Nel corso del pomeriggio sino alla tarda serata, in città, tra viale Milano, piazzale Bologna, via Torino, via Genova e Campo Marzio, i carabinieri hanno fermato circa 80 i soggetti e 30 veicoli.

Contestati a 2 soggetti l’art 75 del dpr 309/90 per detenzione di stupefacenti per uso personale che ha portati in entrambi casi al ritiro immediato della patente e al sequestro di stupefacente in monodose di cocaina e hashish. A un altro soggetto invece è stato contestato l’art 186 del c.d.s. per guida in stato di ebbrezza, presentando alla guida un tasso alcolemico poco superiore a 0,5.

I servizi straordinari predisposti dall'arma vicentina continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi territoriali della giurisdizione e contando anche sul qualificato apporto dei reparti speciali.