Carabinieri, controlli nell'Alto Vicentino: un arresto e due denunce

I carabinieri della Compagnia di Schio, al termine di un'operazione di controllo del territorio, nella mattinata di martedì hanno arrestato un 26enne moldavo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Venezia, per l’espiazione di una pena di un anno e 4 mesi di reclusione, per intervenuta condanna definitiva per furto in abitazione commesso in Schio nel 2017. L’arrestato è stato condotto in carcere a Vicenza.

Sono state inoltre denunciate due persone, un uomo ed una donna per raccolta e trasporto di rifiuti non autorizzato. Sempre la mattina di martedì 20 settembre, infatti, i carabinieri hanno controllato in via San Rocco, a Monte di Malo, un autocarro sospetto, con a bordo un uomo ed una donna, non del posto. Durante il controllo i militari hanno appurato che i due stavano trasportando del materiale ferroso di risulta, senza la prescritta autorizzazione per la raccolta dei rifiuti. Il mezzo ed il materiale venivano sottoposti a sequestro. Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti non autorizzato.