Continue persecuzioni verso l'anziano vicino, 42enne finisce in carcere

Nel corso della mattinata di martedì, i carabinieri hanno portato in carcere un 42enne di Colceresa dopo che il giudice ha applicato l'ordine di detenzione quale aggravamento delle precedenti misure cautelari, emesse dal gip. L'uomo è ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori in danno del vicino di casa. Già in data 7 marzo 2024, gli stessi militari avevano dato esecuzione alla prima misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di dimora nel comune di Colceresa”, in seguito alla denuncia-querela presentata dall’anziano 88enne vicino di casa, presso la stazione carabinieri di Marostica.

La vittima, nel corso della sua esposizione, aveva raccontato di continue intimidazioni, ingiurie, danneggiamenti e molestie da parte dell’uomo, un insieme di condotte persecutorie iniziate già nel mese di maggio del 2023. Tuttavia, nonostante l’applicazione della misura, nel corso dell’ultimo periodo, l’indagato è stato arrestato per ben due volte dagli stessi militari, ovvero il 30 marzo e il 2 aprile 2024, appositamente per l’inosservanza dei provvedimenti cautelari in atto. Pertanto l’uomo è stato arrestato e ora si trova recluso presso la casa circondariale di Vicenza.