Bar "covo" di pusher, scattano i sigili

Il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto in via d’urgenza la sospensione della licenza e l’immediata chiusura del “Bar Palazzetto”, con sede nel quartiere Anconetta.

il provvedimento del questore, che avrà una durata di 15 giorni, arriva a seguito di reiterate problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate due giorni fa quando, al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura, nel corso delle perquisizioni che hanno interessato le abitazioni di ter cittadini albanesi e del cittadino cinese gestore del Bar Palazzetto, nonché all'interno del locale, sono stati rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e denaro contante provento delle attività di spaccio.

Secondo le indagini condotte dalla polizia, numerosi acquirenti spacciatori e tossicodipendenti si recavano abitualmente al bar per comprare la droga. Accertata anche la frequentazione abituale di persone con precedenti penali e/o di polizia di varia natura e gravità tanto che il locale era diventato punto di aggregazione di persone considerate pericolose, dedite allo spaccio ed al consumo di droghe di vario tipo, luogo ottimale per porre in essere le proprie attività criminali, se non altro per creare e gestire i contatti tra di loro e con i clienti tossicodipendenti divenuti piccoli spacciatori per poter acquistare a loro volta la droga.

Da qui la decisione del questore Paolo Sartori, il quale ha disposto la sospensione della Licenza e l’immediata chiusura. “La situazione emersa dalle attività di Polizia appare essere di una gravità inaccettabile – ha evidenziato il questore – Il pubblico esercizio oggi oggetto del provvedimento di chiusura aveva assunto un ruolo preoccupante quale luogo di aggregazione di soggetti coinvolti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La mia odierna determinazione, pertanto, ha lo scopo di porre argine a problematiche di vario genere peraltro già emerse nel recente passato, che hanno creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, sollevando peraltro le giuste rimostranze di chi abita in zona ed ha il diritto di vivere in tranquillità”.