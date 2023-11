Cena con spettacolo, l'evento è irregolare: maxi sanzioni agli organizzatori

Nei giorni scorsi, i finanzieri, nell’ambito di un servizio di polizia economico-finanziaria, hanno individuato nel comune di Alonte un evento d’intrattenimento a pagamento con somministrazione di alimenti e bevande, organizzato da una delle tante aziende vitivinicole operanti nei Colli Berici. L’attività di servizio, condotta dai finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina con il supporto della polizia locale intercomunale di Lonigo, ha permesso di accertare che l’evento in questione era realizzato in totale assenza delle relative autorizzazioni, sia per l’esecuzione di uno spettacolo d’intrattenimento, sia per la somministrazione di alimenti e bevande, prevista per il servizio dei cosiddetti “piatti caldi”, cucinati da una importante chef veneta.

L’azienda vitivinicola di Alonte, organizzatrice dell’evento, è quindi stata sanzionata sia per aver realizzato uno spettacolo “abusivo” (da un minimo di 258 euro a un massimo di1.549 euro) sia per aver somministrato alla clientela presente all’evento (calcolata in 65 persone) pasti caldi e bevande in assenza di autorizzazione (punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo 2500 a un massimo di 15mila euro con possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta di 5mila euro).

L’impresa incaricata dell’effettuazione dello spettacolo d’intrattenimento, invece, arrivata dalla zona di Milano, è stata segnalata al competente Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività imprenditoriale poiché nell’evento era stato impiegato un lavoratore in nero. Nei confronti di quest’ultima verrà quindi irrogata la “maxi sanzione” per lavoro nero che va da un minimo di 1.800 euro un massimo di 10.800 euro nonché la contestuale diffida a procedere al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase, con la relativa regolarizzazione e ricostruzione dei rapporti di lavoro a favore del dipendente.