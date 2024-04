Camion si schianta contro il portico della chiesa, due feriti

Dalle 11:10, di martedì, i vigili del fuoco stanno operando all’inizio di strada Marosticana a Vicenza per un camion finito fuori strada contro il portico che è stato demolito della Chiesetta San Giovanni Battista: ferito l’autista e un passeggero del camion. Il mezzo pesante stava viaggiando verso il centro di Vicenza, quando per cause in corso di accertamento è finito dalla parte opposta della strada abbattendo il portico.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, anche con il funzionario di turno, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente e l’altro passeggero sono riusciti a venire fuori autonomamente e presi in cura dal personale sanitario del Suem. Ancora in corso le operazioni per il recupero del mezzo pesante.