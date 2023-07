Cade a casa di notte e rimane a terra per ore, 90enne salvata dalla polizia

Nella notte tra domenica e lunedì, una pattuglia della squadra “volanti” della polizia è intervenuta in via Colombo, dove alcuni condomini avevano segnalato alla centrale operativa della questura strazianti invocazioni d’aiuto provenire dall’interno di un’abitazione.

Individuato l’appartamento da dove pervenivano i lamenti, i poliziotti sollecitavano l’immediato intervento dei vigili del fuoco, al fine di potervi penetrare all’interno dopo aver rotto una finestra della camera da letto sita al primo piano dello stabile. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato una signora novantenne riversa sul pavimento, in stato di disperazione, dolorante e impossibilitata a muoversi, in quanto sola nell’abitazione e non in grado di poter chiedere per telefono l’aiuto del figlio. Dopo aver provveduto a soccorrere e a tranquillizzare l'anziana, adagiandola sul letto, gli agenti hanno chiesto l’immediato intervento del Suem, al fine di poterle prestare le cure necessarie.

I sanitari, dopo aver valutato la situazione hanno disposto l’immediato trasporto della vittima dell'incidente domestico al pronto soccorso del San Bortolo.