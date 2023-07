Blitz della guardia di finanza in un "All you can eat", maxi multa e licenza sospesa

I finanzieri di Schio – unitamente a funzionari dell’ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza – hanno effettuato un blitz presso un sushi restaurant di Zanè. Nel corso dell’ispezione hanno trovato cinque dipendenti, su un totale di dodici presenti all’atto del controllo, impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, i lavoratori erano impiegati in qualità di camerieri, cuochi o lavapiatti: di questi tre risultavano essere sprovvisti di qualsivoglia documentazione ai fini della normativa giuslavoristica, mentre per due soggetti non era stata effettuata la proroga del contratto di lavoro preesistente. Pertanto, nei confronti dell’esercizio commerciale è stato disposto, attesa la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 10% della totalità di quelli presenti, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative quantificabili in circa 15 mila euro.

Nel corso del controllo è emerso, inoltre, l’impiego di un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno - già destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Biella nonché di un ordine di allontanamento da parte del questore di Torino. Pertanto, è stata redatta apposita comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con la quale sono stati denunciati sia il titolare dell’attività – per impiego di manodopera clandestina - che il lavoratore – per inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore.