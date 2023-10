Blitz dei finanzieri alla Fiera d'Autunno: sequestrati oltre 6mila prodotti non sicuri

I finanzieri del comando provinciale di Vicenza, nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, hanno sottoposto a controllo diversi stand e bancarelle presenti presso l’evento Fiera d’Autunno a Bassano del Grappa. Le attività di vigilanza e controllo condotte dalle fiamme gialle hanno portato al sequestro di oltre 6.000 prodotti di varia tipologia, venduti agli avventori senza i minimi requisiti di sicurezza previsti.

È questo il bilancio dell’operazione di servizio eseguita nei giorni precedenti dalle fiamme gialle bassanesi e della tenenza di Thiene finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri ai consumatori finali. Nel corso dell’operazione, i finanzieri hanno sottoposto a controllo diverse bancarelle e ambulanti che vendevano prodotti ai consumatori finali senza i requisiti minimi imposti dalle disposizioni in materia di sicurezza prodotti.

L’attività di controllo effettuata ha portato, nello specifico al sequestro di 340 portachiavi, 5.310 blister di incenso di varia tipologia, 647 articoli di bigiotteria tra collane e braccialetti e 24 grinder per tabacco, per violazione delle disposizioni in tema di “etichettatura” (ai sensi del Reg. CE 1223/2009, n. 828), in quanto privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana che devono essere poste all’attenzione del consumatori finali quali, ad esempio, le precauzioni particolari per l’impiego e la composizione, nella prospettiva di consentire agli stessi di evitare eventuali situazioni di pericolo dovute a errate modalità d’impiego. Contestualmente ai sequestri amministrativi effettuati, a ciascun responsabile è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.032 euro, per un complessivo di 3.096 euro.