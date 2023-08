Blitz antidroga delle fiamme gialle agli eventi musicali, trenta persone segnalate

Blitz della guardia di finanza nel Vicentino contro il consumo di sostanze stupefacenti. Nel mirino delle fiamme gialle, in particolare, gli eventi musicali. Nei giorni scorsi i finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno riscontrato le principali irregolarità di detenzione di droga nei comuni di Arsiero, Asiago, Montecchio Maggiore, Marano Vicentino, Romano d’Ezzelino, Schio, Vicenza e Zanè. Nel mirino delle fiamme gialle, in particolare, gli eventi musicali. Il bilancio delle attività eseguite è di 30 persone segnalate, il sequestro amministrativo di 20,29 grammi di marijuana, 20,20 grammi di hashish, 9,9 grammi di cocaina e 22 spinelli. Inoltre, alla procura della Repubblica di Vicenza è stata segnalata una persona per la detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro penale di 49,46 grammi di hashish e sono stati segnalati tre casi a carico di ignoti di detenzione per fini di spaccio, con il contestuale sequestro penale di 25 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

In particolare, i militari della compagnia di Arzignano, a Montecchio Maggiore, nel corso di un evento musicale organizzato e rivolto ai più giovani, hanno contestato a 3 persone, di cui due minorenni, la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Schio, invece, presso i comuni di Arsiero, Marano Vicentino e Schio, hanno contestato a 5 persone la violazione amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nel corso di un controllo effettuato presso il Comune di Zanè, una persona è stata segnalata alla procura in quanto deteneva un quantitativo di circa 50 grammi di hashish destinato allo spaccio.

Ad Asiago, presso il “Parco Millepini”, i militari della tenenza, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno sottoposto a controllo 2 persone, le quali erano intente a consumare uno spinello. I due soggetti controllati sono stati oggetto della contestazione amministrativa prevista per l’uso di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro della sostanza. I militari del gruppo di Vicenza hanno poi sottoposto a controllo una persona, la quale è stata trovata in possesso di uno spinello e di numerose bustine di plastica utili per il confezionamento della sostanza stupefacente. I finanzieri berici hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del soggetto fermato, attività che ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e, pertanto, nei confronti dello stesso è stata elevata la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, con la contestuale segnalazione alla Prefettura di Vicenza.

Infine, i finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa, coadiuvati dalle unità cinofile del gruppo di Vicenza e di Padova, nonché del personale del commissariato della polizia di Stato di Bassano del Grappa, nel corso dell’evento “AMA Music Festival”, tenutosi a Romano d’Ezzelino dal 22 al 27 agosto, hanno eseguito numerosi controlli finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, all’esito dei quali, è stata elevata nei confronti di 19 persone la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. In seguito di una ricognizione dei luoghi adiacenti all’area dell’evento, le fiamme gialle hanno trovato circa 25 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, sostanze che sono state abbandonate da parte di ignoti, al fine di evitare i controlli di polizia.