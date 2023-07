Bimba investita da un'auto "pirata", rintracciata la conducente grazie al Targa system

Nel tardo pomeriggio di sabato, una bimba di 4 anni, è stata investita da un'auto in via Fiume, ad Arzignano. Da una prima ricostruzione dei fatti la piccola sarebbe sfuggita all'attenzione dei genitori e avrebbe attraversato la strada non curante del fatto che stava sopraggiungendo un'auto.

Dopo l'urto, la piccola è finita a terra ma la conducente non si è fermata. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito la piccola al vicino ospedale.

Sul posto anche gli agenti di polizia locale Ovest Vicentino che in un secondo momento, grazie ai filmati di sorveglianza della rete taraga system, sono arrivati a rintracciare la proprietaria del veicolo: un’anziana novantenne che non si sarebbe accorta di nulla. Sono in corso indagini per capire le responsabilità della donna.