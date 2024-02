Aveva causato un incidente da ubriaco, rimpatriato pluripregiudicato

Nel corso dei controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell'ordine, avvenuti nei giorni scorsi, la polizia ha rintracciato H.L., 38enne cittadino kosovaro, irregolarmente presente sul territorio con a carico numerosi precedenti penali per maltrattamenti in famiglia (per i quali Nel 2020 il Tribunale di Vicenza aveva emesso nei la misura del divieto di avvicinamento alla sua compagna e alle figlie) lesioni personali e minaccia, rissa, furto aggravato, guida senza patente. L’uomo aveva da poco finito di scontare una pena a un anno e sei mesi di reclusione presso il carcere di Vicenza per lesioni personali, commesse per avere causato un grave incidente ad Arzignano, guidando in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Il questore di Vicenza, oltre ad avere emesso nei suoi confronti l’avviso orale, aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno. Nella giornata di lunedì il questore ha immediatamente emesso un ordine di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano, dove gli agenti dell’ufficio immigrazione della questura hanno provveduto a scortarlo già nella scorsa nottata, e dove rimarrà in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Kosovo.