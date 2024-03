Stalker fa visita di notte all'ex moglie, arrestato 

Nella notte del 10 marzo, a Torri di Quartesolo, i carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, in seguito d’intervento richiesto da una donna del luogo, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di atti persecutori, l’ex coniuge, residente in città. L’uomo, già destinatario dell'ammonimento del questore di Vicenza, notificatogli a novembre dell’anno scorso, alle 2 si era presentato all'esterno dell'abitazione della vittima, chiedendole, insistentemente, di farlo entrare. Chiarita la dinamica dei fatti i militari, intervenuti sul posto, hanno proceduto all’arrestato dell’uomo. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico.