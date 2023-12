Anziano cade in casa, il vicino allerta il 112: soccorso e portato in ospedale

Nella serata di mercoledì 6 dicembre, la Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Valdagno ha ricenuto una chiamata al 112 da parte di un cittadino che segnalava grida di aiuto provenienti dall’abitazione dell’anziano vicino di casa, in vicolo Paoli.

Sul posto è quinti intervenuta una pattuglia della stazione di Recoaro, in quel momento presente in zona e forzata la porta di ingresso, grazie al supporto dei Vigili del Fuoco di Schio, i militari sono entrati all'interno rinvenendo l’anziano novantenne riverso a terra in cucina.

Nonostante l’età, l’uomo si è mostrato da subito vigile. Infreddolito e spaventato, lamentava dolori in diverse parti del corpo causa caduta accidentale avvenuta il giorno precedente e a seguito della quale non era più riuscito ad alzarsi. Dopo averlo tranquillizzato e avvolto in una calda coperta, i carabinieri hanno allertato i soccorsi che hanno stabilizzato il paziente, lo hanno trasportato in ospedale. Per fortuna nulla di grave: solo qualche livido ed alcune lievi escoriazioni.

All’uscita dall’ospedale l’anziano signore ha subito voluto ringraziare tutti i suoi soccorritori, rivolgendo un pensiero di particolare riconoscenza ai carabinieri per il loro provvidenziale intervento.