Alla guida ubriaco, aveva nel sangue un tasso alcolemico sei volte superiore al consentito

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato tre persone in stato di libertà poiché colte alla guida di veicoli con tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nello specifico, a Isola Vicentina, i militari della stazione di Malo hanno controllato un 34enne di Costabissara che, sottoposto agli accertamenti alcoltest, aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito dalla legge. Immediato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione e la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza. Stessa sorte è toccata a un 42enne di Marano Vicentino ed un 26enne di Cogollo del Cengio che venivano denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Schio ed Arsiero poiché colti alla guida dei rispettivi veicoli con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti.