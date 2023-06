Ai domiciliari per furti e rapine, coppia in carcere dopo l'ennesima evasione

Finiscono in carcere dopo l'ennesima violazione della misura degli arresti domiciliari. L'ultima volta, lo scorso giovedì, erano stati fermati dalla polizia per strada e avevano dichiarato che volevano farsi una serata al ristorante. E così, nella giornata di lunedì, si sono aperte le porte del carcere nei confronti di una coppia di conviventi, il 36enne I.P. e la 33enne D.C.C.

I due, pluripregiudicati noti alle forze di polizia vicentine per i numerosi precedenti penali, tra i quali alcune rapine commesse tenendo in braccio il proprio figlioletto di 5 anni, erano già gravati da una misura cautelare con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari ma che non venivano rispettati con numerosi episodi di allontanamento, senza giustificato motivo, dalla loro abitazione in cui dovevano permanere.

A seguito anche dell’ultima segnalazioni trasmessa all’autorità giudiziaria, il gip del tribunale di Vicenza ha disposto l’arresto e il trasferimento presso il carcere di San Pio X.