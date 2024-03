Lite tra automobilisti, due fratelli aggrediscono e rapinano un 40enne: individuati e denunciati

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due fratelli, ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali in concorso. L’episodio risale alla serata del 3 febbraio 2024. Verso le 21:15 di quel giorno alla centrale operativa dell'Arma è arrivata la segnalazione da parte di un automobilista che lamentava di essere stato aggredito mentre con la propria auto stava percorrendo via San Bonaventura a San Giuseppe di Cassola. La vittima ha raccontato che due uomini, dopo averlo malmenato, erano fuggiti rubandogli la vettura.

Appena giunti sul posto, i militari hanno trovato il richiedente, un 40enne di origini domenicane residente a Bassano del Grappa, il quale presentava vistose tumefazioni e graffi al viso, lamentando anche dolori alla spalla. Dal suo racconto e dalle testimonianze di alcune persone presenti che avevano assistito ai fatti, i carabinieri hanno sommariamente ricostruita la violenta aggressione, scaturita da un dissidio tra automobilisti.

I fatti

Attorno alle ore 21:00, l’aggredito, a bordo della sua utilitaria, stava riaccompagnando a casa una sua amica quando si è imbattuto in un monovolume che lo precedeva, fermo in corrispondenza dello stop. Il veicolo, anziché ripartire nonostante ne avesse la possibilità, rimaneva inspiegabilmente fermo. A quel punto il 40enne ha suonato il clacson e il conducente del monovolume ha ripreso la marcia, procedendo a zigzag in maniera molto lenta. Spazientito dalla condotta di guida, il cittadino domenicano ha tentato più volte di sorpassare il veicolo lungo il tratto rettilineo, senza tuttavia riuscirci a causa delle manovre intenzionali dell’altro conducente.

Il conducente del monovolume, dopo pochi attimi, ha arrestato improvvisamente la marcia in mezzo alla strada e, insieme al passeggero, è sceso dall’abitacolo, precipitandosi verso l’utilitaria. I due, dopo aver aperto lo sportello, trascinavano giù dal mezzo il conducente, aggredendolo in mezzo alla strada, con calci e pugni. A questo punto, seppur impaurita, la donna è scesa a sua volta dall’auto per dare manforte all’amico, cercando di allontanare i due aggressori e chiedendo aiuto. Le urla, nel frattempo, avevano attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, tra cui un carabiniere libero dal servizio il quale si è diretto immediatamente verso i due aggressori che a quel punto sono scappati. Uno è salito sul proprio monovolume, mentre l'altro a bordo dell’utilitaria dell’aggredito, facendo perdere le proprie tracce. A causa delle diverse escoriazioni riportate, la vittima si è invece recata presso l’ospedale San Bassiano per le necessarie medicazioni, per poi presentare denuncia ai carabinieri il giorno dopo.La vettura sottratta è stata poi rinvenuta, nel corso della successiva nottata, abbandonata non molto distante dal luogo degli eventi.

I primi accertamenti hanno consentito di acquisire sin da subito significative informazioni utili all’identificazione dei responsabili, informazioni che hanno consentito ha rintracciare due fratelli moldavi, entrambi residenti a Bassano del Grappa, il primo 32enne e il secondo 29enne, i quali ora dovranno rispondere di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.