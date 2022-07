Tragedia sulla Marmolada, parla il Cai della città di Meneghello

Dopo le novità emerse in relazione alla tragedia sulla Marmolada, ne ha parlato Vicenzatoday.it con un approfondimento del 19 luglio, proprio in relazione a quel servizio il Cai di Malo, con una nota diramata ieri 21 luglio dal presidente Lino Re, fa sapere il suo punto di vista sulla vicenda. «Non esiste alcuna querelle - scrive lo stesso Re - tra l'ex presidente della sezione maladense del Club alpino italiano Alberino Cocco e la stessa sezione, con tutto quello che ne consegue» anche in relazione a quanto è stato scritto da Vicenzatoday.it». Cocco, riferisce il presidente del club della città di Meneghello, «ha semplicemente espresso alcune opinioni da esperto e da conoscitore della Marmolada, che frequenta da decenni; oltretutto non ha mai definito la tragedia evitabile. Alberino Cocco è stato presidente per sei anni della sezione malamente del Cai ed è oggi consigliere della medesima sezione. Di lui abbiamo grandissima stima». Poi la chiusa: «La sezione del Cai di Malo ha come portavoce il presidente, o un delegato, su mandato del consiglio direttivo... Sulla vicenda, diversamente da quanto indicato nel vostro articolo, non è mai stata diffusa nessuna nota o quant'altro. Né dal presidente né da un suo delegato. Pertanto la parte dell'articolo che cita la sezione di Malo, è priva di fondamento. Eventuali altre esternazioni di singoli soci o di chicchessia, per quanto legittime, non sono espressione della nostra».