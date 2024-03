In «tremila» al Bruco: Lanerosse fa «il botto»

In una breve nota diramata ieri 11 marzo Carlo Cunegato, uno dei promotori del festival culturale Lanerosse, organizzato nel quartiere Magré a Schio al circolo operaio «il Bruco», traccia un bilancio dell'evento conclusosi domenica 10 marzo con una giornata molto densa che ha visto ospiti, fra agli altri, la giornalista investigativa Stefania Maurizi, il ricercatore e attivista Patrick Zaki e il giornalista Giuseppe Pietrobelli. Si tratta di tre nomi «di spessore» caratterizzati da un denominatore comune: «quello di raccontare realtà scomode» spiega ai taccuini di Vicenzatoday.it Cunegato, che a Schio è anche consigliere comunale di opposizione in una lista civica di centrosinistra.

Maurizi, cui Vicenzatoday.it ha dedicato un approfondimento non più tardi del 3 febbraio ha parlato in lungo e in largo della vicenda della prigionia dell'attivista Julian Assange, da anni in carcere senza processo per avere svelato, assieme alla piattaforma Wikileaks, una miriade di file statunitensi coperti dal segreto di Stato, nei quali si documenta una serie di crimini di guerra commessi dagli Usa durante la guerra in Iraq e non solo.

L'egiziano Zaki dal canto suo, che dal carcere è uscito nel luglio dello scorso anno, ha raccontato la sua vicenda personale, nonché molto altro, «davanti ad una sala gremita» rispetto ad un evento in cui molto si è discusso di diritti umani. Zaki peraltro, ai microfoni di Vicenzatoday.it, pochi minuti prima dell'inizio della conferenza, aveva anticipato alcuni passaggi chiave della sua prolusione.

Ad ogni modo la seconda edizione di Lanerosse, spiega Cunegato, ha fatto registrare una affluenza «di tremila persone». Una edizione che tra musica dal vivo, approfondimenti e «dibattiti, sui temi che la contemporaneità ci impone», ha coinvolto svariate fasce d'età. «Questione di genere, pace, diseguaglianze, salari, libertà di stampa» sono gli argomenti trattati grazie a relatori «di notevole qualità e spessore, intellettuali di livello nazionale». Per questo lo stesso Cunegato ringrazia tutti coloro che hanno deciso di partecipare. «Abbiamo imparato, lottato, mangiato e ballato assieme. Questo dimostra che le persone hanno voglia di studiare e di approfondire». Ancora, «siamo davvero contenti - aggiunge il consigliere ai taccuini di Vicenzatoday.it - di avere fatto il botto».

Due giorni fa la quattro giorni (iniziata il 7 marzo e terminata il 10) si è conclusa con la conferenza di Pietrobelli, che stimolato dalle domande del moderatore Edoardo Mario Francese, ha parlato del suo ultimo libro «Vizio Capitale. Sesso potere e omertà in Vaticano: la vera storia dei chierichetti del Papa». Riflessioni che Pietrobelli ha fatto proprie anche davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it.

