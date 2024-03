VIDEO | «Vi racconto come nella Chiesa viene coperto l'abuso sessuale»

Mentre Papa Francesco I «lanciava anatemi contro la pedofilia, si è consumata una vicenda di sopraffazione fisica e spirituale» sì e no a venti metri dal complesso di Santa Marta dove il pontefice «dorme». Per anni le «denunce» sono state «inascoltate»: i processi tardivi. «Vizio capitale. Sesso, potere e omertà in Vaticano: la vera storia dei chierichetti del Papa» è il libro, che esce «in questi giorni nelle librerie italiane edito da Paper first».

Si tratta di una inchiesta del giornalista Giuseppe Pietrobelli che entra nei meandri di uno scandalo durato quindici anni. Un lavoro in cui si scandaglia «il meccanismo delle coperture - spiega l'autore - che ha coinvolto sacerdoti, vescovi e cardinali», arrivando ai vertici della Segreteria di Stato.

Per anni, «un compagno più grande, pupillo del rettore, si è infilato di notte nel letto di un dodicenne che serviva la messa a San Pietro. Il ragazzino ha chiesto aiuto ed è stato minacciato di espulsione». Pietrobelli, originario di Schio nel Vicentino, ma da anni residente a Treviso, è uno dei decani del giornalismo del Nordest. Due gironi fa è stato chiamato a presentare la sua fatica nell'ambito del festival scledense «Lanerosse»: a margine di quell'evento Pietrobelli, già inviato speciale del Gazzettino, ora firma del Fatto, alle telecamere di Vicenzatoday.it, non ha esitato a spiegare i motivi che lo hanno spinto a confrontarsi con un tema «scomodo» del quale nel volume rivela retroscena e anfratti inediti «tutti rigorosamente documentati» per una vicenda che era deflagrata nel 2017 dopo un primo servizio de le Iene. «Nel libro - ha spiegato Pietrobelli ai microfoni di Vicenzatoday.it - vi racconto come nella Chiesa viene coperto l'abuso sessuale».

