Alfieri della Repubblica, tre giovani vicentini premiati dal presidente Mattarella

Giovani altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità. Sono i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella. Storie di ragazzi che si sono distinti in vari ambiti. C'è chi ha scoperto una nuova stella, chi ha sventato un femminicidio o chi si è impegnato per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione. Tra questi figurano Filippo Mutta, 18enne di Marano Vicentino, Fatima Sadkaoui, 15enne di Torrebelvicino e Lorenzo Sassaro di Valdagno.

Benché molto giovane, Filippo si è già distinto nella ricerca tecnologica. Ha realizzato infatti un nuovo sistema operativo, denominato MicroKosm, con cui è riuscito a portare l’Italia sul podio in un contest europeo. Si tratta di un software che funziona su vari dispositivi, dai cellulari ai computer, garantendo maggiore sicurezza in presenza di attacchi informatici. Filippo ha deciso di condividere gratuitamente la propria realizzazione, affinché privati e aziende possano utilizzare i loro dispositivi in maniera più efficiente.

Fatima è invece una ragazza di origini tunisine, nata in Italia, da sempre particolarmente sensibile alle difficoltà di integrazione che incontrano altri ragazzi di famiglie emigrate. La sua esperienza personale l’ha spinta ad aiutare un compagno arrivato lo scorso anno dal Senegal, condividendo con lui i testi utilizzati per imparare la lingua italiana e traducendo in francese, lingua veicolare del compagno, quanto richiesto dagli insegnanti. La sua spontanea attività di mediatrice culturale ha favorito la progressiva integrazione del compagno all’interno della classe.

Infine Lorenzo Sassaro. La sua grande passione per le scienze astronomiche lo ha portato a scoprire, a soli 16 anni, una stella variabile, cioè una stella che, per cause fisiche, varia la sua luminosità nel tempo. La scoperta, eccezionale in considerazione della giovane età del ragazzo, è avvenuta nell’ambito di un progetto dell'Osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro. Dopo mesi di osservazione e studio della Nebulosa Carena e dei dati recuperati da telescopi survey posizionati sulla Terra e sui satelliti, l’impegno di Lorenzo è stato ripagato dalla scoperta di questa nuova stella che, dopo essere stata approvata, riconosciuta e censita dall’ente internazionale per le stelle variabili dell’American Association of Variable Star Observer, ora porta anche il suo nome.