Il primo maggio dei sindacati nel segno del Covid-19

Nonostante la pandemia in corso i rappresentanti dei lavoratori tornano in piazza e chiedono più tutele e più investimenti nel settore pubblico: in campo marzo c'è anche il concerto degli Sticky brain

Nonostante il Covid-19 continui a martellare nel Vicentino come nel resto del Paese i sindacati tengono la barra dritta e scendono in piazza per far sentire la loro voce. È successo ieri primo maggio, festa dei lavoratori per antonomasia. Nel capoluogo sono state organizzate svariate manifestazioni. Cgil Cisl e Uil sono scese in piazza dei Signori chiedendo investimenti «per una sanità ed una scuola pubblica universali e di qualità» fanno sapere le tre sigle in un dispaccio comune reso pubblico appunto ieri.

Durante la giornata c'era stata anche la presa di posizione di Filcams-Cgil la sigla dei lavoratori del commercio, la quale a gran voce chiede esprime il suo no alla apertura dei negozi nei giorni festivi. Tra le iniziative registrate ieri c'è anche quella del sindacato di base Usb. Il quale ieri in campo marzo oltre alla canonica manifestazione dei lavoratori ha dato vita ad un concerto con tutti i crismi. Sul palco infatti, dopo gli interventi di rito, sono saliti gli Sticky brain: una giovane band (che si è esibita con un repertorio inedito di matrice jazz-rock molto apprezzato dal pubblico) formata da ragazzi dell'Ovest e dell'Alto vicentino.

Giovanni Caruso, chitarrista del gruppo, ai microfoni di Vicenzatoday.it ha parlato delle difficoltà che il mondo della musica sta fronteggiando a causa della pandemia da coronavirus. Anche Claudio Germano Raniero, segretario per il Vicentino e per il Veneto di Usb, sempre ai microfoni di Vicenzatoday.it, si è detto molto preoccupato per le prospettive che si prefigurano all'orizzonte del mondo del lavoro

ASCOLTA L'INTERVISTA A GERMANO RANIERO

ASCOLTA L'INTERVISTA A GIOVANNI CARUSO