Pioggia e grandine, violenta ondata di maltempo nel Vicentino: breve ma intensa

Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino ma nche Montecchio Precalcino e Marano. Sono questi alcuni dei comuni sui quali, nel pomeriggio di venerdì, si è abbattuto un violento temporale che ha portato quantità importanti di pioggia e grandine che, in alcuni casi, ha portato all'allagamento di strade e case.

Un'ondata di maltempo annunciata, il tutto si è consumato in meno di un'ora, ma ha messo a dura prova i cittadini.

A Marano si registra l'allagamento di via Capitello di Sotto, in località Cà Nogara: "Succede così ad ogni rovescio - spiega il Comitato Marano Pulita - per via delle caditoie che non fanno defluire l'acqua piovana. I residenti sono costretti ad erigere le barricate davanti alle abitazioni, con tanto di sacchi di sabbia. Sembra di essere in trincea".