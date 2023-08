Promozione digitale del territorio? Il team vicentino si piazza terzo

«Nicola Bruttomesso, Stefania Fochesato, Jaya Mary Guazzo e Leonardo Visentin, tutti vicentini, hanno raggiunto con i loro contenuti virali un numero di persone dieci volte superiore rispetto ai loro followers, ottenendo commenti positivi ed interessati alla promozione del Veneto e della provincia di Vicenza». Un impegno che è valso il terzo posto nella prima edizione della competizione ad hoc, cominciata nella primavera di quest'anno, per creatori di contenuti digitali con finalità turistiche e culturali e di inclusione cui nel 2023 ha dato vita la Regione Veneto. È stato il governatore Luca Zaia in persona, con una nota diramata ieri 29 agosto, a rendere nota la classifica definitiva che vede sul podio al primo posto un team padovano, al secondo un team trevigiano e per l'appunto al terzo la squadra berica. «I Veneto creators - come li ha ribattezzati Zaia nella nota diffusa ieri - sono i moderni cantori digitali del territorio: capaci di portare al grande pubblico dei social un racconto appassionato, ognuno con il proprio stile, ma uniti dalla voglia di essere innovativi e non banali. Il progetto Veneto creator non e? un semplice test, che ha avuto un inizio e una fine, ma un grande movimento che continuera? ad interessare i territori, la gente, i giovani. I contenuti nel complesso hanno avuto 76 milioni di visualizzazioni, raggiunto 19 milioni di persone e generato un sentiment positivo che supera l'80%, considerando l'engagement, i commenti e le condivisioni. Questo grande network - conclude il presidente della giunta regionale Zaia - ha esaltato il Veneto e i veneti».