Coppa Italia LR Vicenza-Triestina: viabilità modificata

In occasione della partita di Coppa Italia L.R. Vicenza - Triestina, in programma martedì 28 novembre alle 21, per ragioni di ordine pubblico sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni dello stadio Menti.

In particolare, dalle 17 fino a cessate esigenze non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 19 scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà sempre garantito a residenti ed esercenti.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).