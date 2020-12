Emergenza maltempo, la città del Grifo premia l'impegno del comandante Costa: cittadino onorario

"Per il prezioso aiuto sempre reso alla città di Arzignano e per l'elevata professionalità e disponibilità dimostrate a seguito dell'evento atmosferico avverso del 29 e 30 agosto 2020". Questa la motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria di Arzignano al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza a seguito delle operazioni di soccorso per la tromba d’aria del 29 agosto che ha interessato la città del Grifo.

La cittadinanza onoraria è stata consegnata al comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Costa dal sindaco Alessia Bevilacqua durante la seduta del consiglio comunale di martedì 29 dicembre.

Lo scorso 29 agosto una tromba d’aria ha colpito ha colpito Arzignano, Trissino e altri comuni del vicentino, i quali hanno subito ingenti danni per il vento e la pioggia. Interessate centinaia di abitazioni e decine di aziende e impianti sportivi. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati per circa una settimana fino al 15 squadre al giorno provenienti dai comandi dei Vigili del fuoco di tutta la regione, nelle operazioni soccorso per la messa in sicurezza delle coperture e rimozione degli elementi pericolanti. Oltre 400 gli interventi portati al termine dai vigili durante l’emergenza maltempo.