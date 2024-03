La polizia locale di Vicenza compie 196 anni, il bilancio: nell'ultimo anno aumentati incidenti e multe

A Vicenza, nel 2023, le multe staccate dalla polizia locale sono aumentate del 37,5% rispetto all’anno precedente : 109.043 verbali contro gli 80.304 del 2022. In sostanza, circa 300 sanzioni al giorno. Nel dettaglio, sono state 37.047 le violazioni delle Ztl nel 2023, 3mila in più rispetto al 2022 mentre le multe staccate per l’invasione di corsie riservate si aggirano sulle 10mila in più (23.531 nel 2023 contro le 14.804 del 2022). Nello stesso periodo sono inoltre cresciuti anche gli incidenti: dai 589 del 2022 ai 686 del 2023, il 16% in più in un anno, con 378 persone ferite e due vittime di incidenti mortali.

Sono alcuni dati di un anno di attività della polizia locale, presentati mercoledì mattina nella Loggia del Capitaniato, dove si è tenuta la cerimonia per il 196° Anniversario del Corpo della polizia locale di Vicenza. La cerimonia si era aperta con il saluto del Prefetto e l’intervento del comandante della polizia locale Massimo Parolin che ha ricordato altri numeri dell’ultimo anno di attività del Corpo, tra cui le 79.477 risposte date dalla centrale operativa ai cittadini (19% in più rispetto all’anno precedente), le 5.700 ore impiegate in attività sul territorio per la sicurezza urbana e le 155 operazioni antidroga.

Sono stati quindi consegnati, come da tradizione, gli encomi agli ufficiali e agli agenti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2023, preceduti da un riconoscimento speciale consegnato dal sindaco al Gruppo volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza in relazione all’ultima emergenza maltempo, “per aver operato con competenza, dedizione e professionalità in una grave situazione di emergenza idraulica, a tutela del patrimonio pubblico e privato nonché a salvaguardia dell'incolumità pubblica”.

«È stata l’occasione per ringraziare gli agenti per il lavoro che svolgono quotidianamente per la città e in particolare per la grande abnegazione che hanno dimostrato la settimana scorsa, durante l’emergenza maltempo», ha detto al termine della cerimonia il sindaco Giacomo Possamai, parlando anche del futuro del Corpo: «Il comando di via Soccorso e Soccorsetto è vetusto con molti problemi di accessibilità, stiamo cercando un nuovo stabile che potrebbe essere in via Torino».