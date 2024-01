VIDEO | Il caso Pfas? «Non sia più sottovalutato»

Giuseppe Ungherese è il responsabile per la campagna di Greenpeace, una notissima organizzazione ambientalista internazionale, che punta ad eliminare i Pfas dalla produzione e dal commercio. Questi derivati del fluoro infatti vengono considerati altamente tossici e in alcuni casi pure cancerogeni. A margine di un incontro organizzato ieri a Lonigo, una delle città simbolo nel Veneto per la contaminazione da Pfas attribuita alla Miteni di Trissino, Ungherese ha lanciato più di un monito alle autorità affinché comincino a prendere seri provvedimenti: a partire da quelli necessari per evitare la discussione in commercio di alimenti contaminati. Più in generale la contaminazione da Pfas attribuita alla Miteni di Trissino nel vicentino, industria chimica oggi fallita, ha colpito ampie porzioni del territorio veneto a partire dalla spalla centrale tra Veronese, Vicentino e Padovano proprio nel cuore della Regione.

