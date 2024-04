VIDEO | Furti a raffica? «Campanello d'allarme» nelle frazioni

Stefano Frighetto è il primo firmatario di una petizione sottoscritta da oltre centocinquanta residenti dei quartieri arzignanesi «di Costo, Restena e Tezze»: indirizzata alla Prefettura di Vicenza, al Comando dei carabinieri della città del Grifo, alla polizia municipale del luogo, nonché all'amministrazione comunale. Gli abitanti sono preoccupati per i numerosi furti in abitazione registrati sul territorio a partire dalla metà di febbraio. Alle telecamere di Vicenzatoday.it lo stesso Frighetto spiega le ragioni dell'iniziativa maturata per vero alcune settimane fa.

