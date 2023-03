Valdagno in Coppa Veneto fa enplein maschile e femminile. Inizia la serie C per 6 vicentine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Tc Valdagno conquista la sua seconda Coppa Veneto consecutiva con il team maschile. Nelle finali tenutesi allo Scaligero di Verona con un secco 2-0 sui trevigiani dell’Eurosporting si aggiudicano la coppa comitato. E’ il campionato invernale per club di fatto la Coppa Veneto che si gioca tra i club della regione. Nel femminile la competizione è stata disputata a gironi, ed il team rosa del sodalizio vicentino non è stata da meno del maschile, classificandosi al primo posto. Domenica 5 Marzo inizia il campionato a squadre di serie C. E’ il campionato che fa da diapason per la stagione 2023 dei club. Possibilità di promozione in B2 per le formazioni più brave, retrocessione in D1 per quelle meno attrezzate. Già perché nel maschile sono 6 gli incontri da disputare 4 singoli e 2 doppi. Nel femminile 3 singoli ed un doppio. Bisogna quindi annoverare tra le fila molti tennisti provetti, soprattutto tra quelli del vivaio. La calendarizzione della regular season vede impegnate le squadre vicentine nelle date 5-12-18-26 Marzo e 2 Aprile. Sono sei le squadre vicentine impegnate nella serie C come quelle trevigiane, 8 quelle padovane,ma sono ben 13 quelle veronesi. Ammesse alla fase successiva le prime due dei gironi. Nel maschile Girone 1: Comunali di Vicenza e Bassano assieme a Rovigo e Mestre. Strafavorito il team dei Comunali che schiera ben 8 giocatori di 2^ categoria, Bassano 4 tutti giovanissimi e Mestre 3. Nel Girone 3 Ct Vicenza con Canottieri Padova, Park Tennis Villorba (Tv) Tc Venezia e Belluno. Vicentini con un solo giocatore di seconda categoria ma parecchi top di terza. Obiettivo salvezza possibile, ma può cercare anche il secondo posto nella griglia play off. Nel femminile Girone 1 Ct Vicenza con le veronesi Peschiera, San Giovanni Lupatoto e Villafranca nonché Plebiscito Padova. Qui le vicentine non dovrebbero avere grossi patemi per raggiungere le fasi post pasquali. Roster di prim’ordine anche per sostenere la serie superiore. Girone 2 c’è il Bassano con Park Villorba, Bardolino, Cerea e Tc Padova. Girone molto equilibrato tranne che per il favorito Villorba, e per tutte le altre formazioni i giochi sono aperti. Nel 4° i Comunali di Vicenza si trovano in un girone di ferro con Scaligero, Canottieri Padova e Green Garden di Mestre. Salvezza possibile e con qualche pizzico di speranza per l’obiettivo superiore. In questo girone da quattro squadre, non si può perdere terreno. Perchè per un nonnulla si passa dalla promozione alla retrocessione, senza zone cuscinetto. Prossimo torneo individuale: A Valdagno il 12/3 Doppio maschile Tpra Road to Rome. Iscrizioni referente Martina 334-1878758. A Dueville il 18 e 19 Marzo Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile trofeo Askoll. Alessandra Babbi accoglierà le iscrizioni dei giocatori fino alle ore 12 del 16 Marzo.