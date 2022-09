A Thiene il torneo di 3^ va al bolzanino Niklas Stifter

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Thiene il 3^ categoria maschile è del bolzanino Stifter. Con 91 contendenti coordinati da Valentina Todeschin e Arianna Albertoni l’altoatesino è riuscito a ribaltare l’incontro di finale disputato con Edoardo Sartori. L’under 18 arzignanese era riuscito ad aggiudicarsi la prima frazione sul più giovane under 16 Niklas Stifter. Poi il Stifter trova la giusta strategia di gioco e chiude bene nei due set successivi. Terzi posti per l’under 18 del Meeting di Valdagno Leonardo Tonin e per l’under 16 del Ct Vicenza Enrico De Zotti. Award per il 4.2 Tommaso Novello under 18 delo Breganze che ha totalizzato ben 4 vittorie. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi, sembrano soltanto 3 i tabelloni in gioco diretti da Tobia Nicoletto e la supervisione di Giuseppe Crivellari.