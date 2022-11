Tennis A2 pareggiano i Comunali di Vicenza Progress Profiles Bassano perde a Messina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Comunali di Vicenza tenuti a galla dalla coppia Peruffo e Bosio che da soli hanno fatto confezionato il pareggio. Tre pari nel confronto con i napoletani, un punto ciascuno che li tiene alle loro spalle. Domenica 27 i vicentini nell’ultima gara di regular, andranno in trasferta a Bologna, dove entrambe sono a rischio play out. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Mario Stasi (Le) p.14; Villasanta (Mb) p.10; Ferratella Roma e Ct Bologna p.7; Comunali Vicenza p.6; Team Avino (Na) p.5; Tc Siracusa 0. Gli altri incontri dell’ultima giornata di regular season: Siracusa-Avino Napoli e Villasanta-Ferratella. Riposa la capolista che matematicamente è ai play off. Il Progress Profiles Bassano perde in trasferta a Messina per 5-1. La Classifica del Bassano nel girone 4: Match Ball Firenze p.13; Massalombarda Ra p.10; St Bassano Progress-Profiles e Nuova Casale p.8; Filari Me p.6; Modena p.4; Tc Vomero Napoli p.0. Prossima giornata l’ultima di regular season sarà Domenica 27/11 che vedrà il Bassano giocare in casa contro Match Ball Firenze; le altre due gare in programma saranno Filari Messina-Modena e Massalombarda-Casale.