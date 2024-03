I migliori ristoranti dove gustare un vero Baccalà alla Vicentina

Piatto simbolo della tradizione culinaria vicentina. Si prepara con molta pazienza, va utlilizzato stoccafisso di eccellente qualità. Questo viene prima battuto, poi lasciato in ammollo in acqua corrente per tre giorni per renderlo morbido, successivamente pulito accuratamente e asciugato. Si procede infarinando il pesce, che viene poi cotto lentamente in un tegame di terracotta con latte e olio in proporzioni uguali per circa 4-5 ore. Tradizionalmente servito con polenta gialla, si sposa perfettamente con vini locali come il Tai Rosso o il Vespaiolo, che ne esaltano i sapori. Il Gambero Rosso ha selezionato i migliori ristoranti di Vicenza dove assaporare il vero Baccalà alla Vicentina. E' un autentico capolavoro. Questi rinomati locali offrono un'esperienza culinaria dove la tradizione si fonde con la qualità degli ingredienti per celebrare questo piatto storico.

Dove gustare un vero Baccalà alla Vicentina

Il Ceppo - Gastronomia e bistrot in Corso Palladio, qui si può gustare il “bacalà” in tutte le maniere: c’è quello mantecato in tre varianti (classico, all’erba cipollina o al nero di seppia), in insalata, o con la polenta, c’è perfino un degustazione dedicata.

Angolo Palladio - Situato vicino alla Basilica di Vicenza, qui potrete deliziare il palato con l'autentico Baccalà alla Vicentina. Questo ristorante, apprezzato per la sua costante qualità, propone il baccalà mantecato tra gli antipasti e nella sua versione tradizionale con polenta di mais Marano tra i secondi piatti.

Al Pestello - In Contrà Santo Stefano si trova Al Pestello, la storica insegna ha in menu la nuvola di mais Marano macinato a pietra con baccalà mantecato e salsa verde, e il baccalà alla vicentina cotto a bassa temperatura con polenta di Marano macinata a pietra.

Osteria Il Cursore - La famiglia Rigodanza da generazioni tiene ben salde le tradizioni, l'osteria in Contrà Pozzetto è arredata con tanto legno e il classico bancone all’ingresso. In tavola il baccalà mantecato, le sarde in saôr, i bigoli al sugo di baccalà o al ragù d’anatra, polenta e baccalà (o con funghi, Vezzena e soppressa). Pasta fresca e dolci sono di produzione propria.

Remo Villa Cariolato - Il ristorante di Strada Bertesina, nell’elegante dimora signorile di fine Ottocento appartenuta ai Cariolato, circondata da un parco monumentale di notevole bellezza, propone il baccalà per antipasto nella versione mantecato alla veneziana accompagnato dalla polenta di mais Maranello, oppure la ricetta canonica di baccalà alla vicentina sempre con polenta gialla di mais Maranello.

Da Biasio - Appena dopo Monteberico, questo ristorante è un po’ un’istituzione, un classico, ai confortevoli spazi interni si affianca un dehors panoramico con vista sulla città fruibile anche d’inverno. In carta, oltre al baccalà alla vicentina con polenta di Maranello, preparato con la ricetta tradizionale, si trovano divagazioni come il fiore di zucca con baccalà mantecato in crosta di mais bianco, vellutata di porro, crema di alici e olio al timo limone; oppure i tortelli di baccalà, cavolfiore e ‘nduja.

Garibaldi - Nel locale in piazza dei Signori guidato dallo chef Matteo Grandi, il baccalà è una vera star del menù. Tra le proposte spiccano il baccalà mantecato servito con polenta fritta, gli gnocchi di patate con baccalà alla vicentina, una rivisitazione creativa del tradizionale piatto. Il baccalà fa anche da protagonista in un piatto speciale, accompagnato dalla polenta.

Ponte delle Bele - La trattoria nei pressi di Porta Castello, propone in apertura gli immancabili crostini con baccalà mantecato, poi bigoli con baccalà alla vicentina, baccalà alla vicentina con polenta di Marano. Piatti che seguono la stagionalità con il tartufo nero locale, broccolo fiolaro e altre tipicità.

Fonte: Gambero Rosso