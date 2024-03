Ceccato jr. ritrova la fiducia al Camunia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Aveva bisogno di un cambio di rotta, di una scossa che gli permettesse di tornare ad esprimersi ai livelli già visti lo scorso anno ed il Camunia Rally ha svolto egregiamente il compito per un ritrovato Giovanni Ceccato. Il giovane pilota di Bassano del Grappa, ventiquattro gli anni all'anagrafe, scendeva in campo nel bresciano per una due giorni valevole per la Coppa Rally ACI Sport di terza zona e per numerose serie annesse, tra le quali spiccavano il Trofeo Pirelli Accademia CRZ ed il R Italian Trophy che, pur con una partecipazione ad intermittenza, sono obiettivi dichiarati per il 2024. Con le ombre del Val Merula ancora presenti Ceccato, in coppia con Ronny Celli sulla Renault Clio Rally5 di GF Racing, apriva le danze al Sabato con il sesto di classe, migliorandosi sensibilmente sulla ripetizione dello stesso crono che, pur non cambiando la situazione in Rally5, gli permetteva di recuperare ben otto posizioni nella classifica provvisoria assoluta. “Il post incidente del Val Merula si è fatto ancora sentire al Sabato” – racconta Ceccato – “ed infatti ho guidato con un po' di insicurezza. Questo ha indubbiamente penalizzato il nostro risultato finale. L'obiettivo non era quello ma contavamo di tornare presto in auto per ritrovare la giusta fiducia, la sintonia e tornare a lavorare per un 2024 nel quale vogliamo crescere.” I quattro crono previsti per la Domenica confermavano la volontà del figlio d'arte di casa Ceccato, bravo a recuperare altre dieci posizioni nella generale al passaggio al giro di boa. La quinta speciale, la seconda tornata su “Val Palot”, rilanciava le quotazioni del portacolori di Jteam con un bel quarto tempo tra le Rally5 ed un altro scalino salito nella generale. Il quinto parziale di classe firmato in chiusura, sui poco meno di dieci chilometri della “Montecampione” due, archiviano una pratica che va ben oltre una classifica finale che regala la sesta piazza di categoria con l'aggiunta della numero otto in chiave di gruppo RC5N. Primi punti nella CRZ di zona e nella serie Pirelli, ai quali aggiungere la bella seconda piazza in R Italian Trophy che si traduce nella quarta di raggruppamento dopo i primi due atti. “Alla Domenica abbiamo corso molto bene” – aggiunge Ceccato – “e siamo riusciti a mantenere un ritmo che ci permetteva di stare vicini ai migliori, a parte i primi due che risultavano essere imprendibili. Siamo soddisfatti perchè nella seconda tappa viaggiavamo nelle posizioni che ci aspettavamo già dal via. Ci siamo divertiti molto, bella gara, particolarmente difficile e tecnica. Abbiamo svolto un ottimo lavoro per il nostro futuro, grazie ad un Ronny impeccabile ed ai ragazzi di GF Racing. Abbiamo ancora tanto margine in noi.” Un rilancio fondamentale per Ceccato che dovrà attendere poco più di un mese di sosta prima di salire sul palcoscenico di una delle serie più amate lungo lo stivale, l'International Rally Cup, che aprirà i propri battenti con il Rally Elba, in programma per il 26 e 27 di Aprile.