Viterbese-Vicenza per la Coppa Italia di serie C: segna il vantaggio biancorosso Scarsella deviando un tiro di Begic

Primo tempo sotto la pioggia (almeno nei primi 20’), terreno pesante, e match giocato soprattutto a centrocampo; bene la difesa. Tra i vicentini si mette in luce il giovane centrocampista Lattanzio. Begli spunti degli attaccanti con occasioni per Giacomelli (autore di un tiro insidioso al 18’ parato dal portiere avversario) e Rolfini.

Da segnalare purtroppo un infortunio per Cataldi al 30’: volti preoccupati tra i compagni del Lane in campo per una probabile distorsione della caviglia.

Entra l’attaccante Alessio per il centrocampista Cataldi uscito in barella. Il campo è diventato pensante per l’acqua.

Dal 25’ il LR Vicenza ci prova con Begic, Rolfini e Giacomelli a costruire azioni vincenti in attacco, ma non conclude nello specchio della porta.



Più volte nel finale di tempo mister Modesto dalla panchina ha esortato il centrocampo a salire in area avversaria. E proprio uno dei più richiamati dall’allenatore biancorosso segna il gol del vantaggio: Alessio tira in porta ma prende il palo e la palla carambola sulla difesa che mette in angolo. Dal corner si sviluppa un’azione con un tiro di Begic di prima intenzione e con una deviazione che spiazza il portiere gialloblu di Scarsella. E’ il 49’ ed è gol, lo 0-1 per il LR Vicenza sulla Viterbese. In un primo momento il centrocampista non ha nemmeno esultato pensando di essere in fuorigioco: l’arbitro però ha confermato la rete per il vantaggio biancorosso.