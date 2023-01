Virtus Entella-Vicenza: formazioni probabili per la Coppa Italia serie C

L’ipotesi è che il LR Vicenza di mister Francesco Modesto scenda in campo per la partita di Coppa Italia che si gioca nel tardo pomeriggio a Chiavari (ore 18) con un una formazione da “turn-over ragionato”. Nella conferenza pre gara l'allenatore ha dichiarato infatti che vi sono alcuni giocatori che hanno bisogno di “fare minuti” sulle gambe, quindi come giocani in campionato possono ben essere attivi anche in coppa. Sembra quasi certo che scenda in campo il regista Ronaldo, e che in attacco venga tenuto a riposo Ferrari. A centrocampo Greco e Dalmonte sembra possano partire dalla panchina. In difesa sicuro l’impiego di Cappelletti. Comunque si tratta della la semifinale di Andata, in casa dell'avversario.

Ecco le formazioni probabili per VicenzaToday.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Zappella Paolucci, Siatounis, Favale; Meazzi; Faggioli, Morosini.

Allenatore: Volpe

LR VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Sandon, Cappelletti, Bellich; Valietti, Cavion, Ronaldo (Jimenez), Begic; Giacomelli, Stoppa; Rolfini.

Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Mario Sala di Palermo.