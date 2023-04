Vicenza-Pordenone: formazioni probabili

Serie C

Serie C Girone A

Si gioca domenica alle 14 e 30 allo stadio Menti tra LR Vicenza e Pordenone. Sulla panchina dei ramarri è tornato Mimmo DI Carlo. Tra i biancorossi non ci saranno gli infortunati della settimana, ovvero Dalmonte, Valietti e il giovane Moras (per lui frattura del perone) e i due lungodegenti Cataldi e Ierardi. Quest'ultimo sarà recuperato per l'ultimo match della reagular season. Tra i neroverdi è probabile la presenza dell'ex biancorosso Bruscagin. Ecco le probabili formazioni che si dovrebbero vedere dal primo minuto.

VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Corradi, Cappelletti, Sandon; Ronaldo, Scarsella ; Della Morte, Jimenez, Oviszach; Rolfini.

ALLENATORE: Dan Thomassen



PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Negro, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Giorico, Zammarini; Piscopo; Dubickas, Candellone.

ALLENATORE: Domenico Di Carlo.