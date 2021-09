Trofeo Regione Veneto Promozione: le 16 vicentine iniziano tutte oggi pomeriggio

Al via oggi domenica 5 settembre 2021 il Trofeo Regione Veneto di calcio per 16 compagini vicentine della Promozione

Fischio d'inizio del Trofeo Regione Veneto Promozione e Prima e Seconda categoria oggi 5 settembre alle ore 16. Per la Promozione sono 70 le formazioni in lizza, suddivise in 13 gironi quadrangolari e 6 gironi triangolari che si incontrano con gare di sola andata. Si qualificano agli ottavi di finale la prime classificate per ogni girone e le 13 migliori seconde classificate nei gironi quadrangolari: passano il turno in tutto 32 squadre.

LE 16 VICENTINE

Le 16 squadre vicentine coinvolte nel Torneo giocano in 4 dei 19 giorni organizzati dalla LND Veneto.

Girone 5: oggi si gioca la prima giornata dalle 16 a Tezze di Arzignano tra i padroni di casa e il Calcio Trissino; a Chiampo tra il Chiampo e il Montebello.

Girone 6: a Motta di Costabissara il Monteviale ospita il Caldogno Calcio, mentre ad Altavilla Vicentina l'Unione La Rocca ospita il Sarcedo.

Girone 7: a Rosà i padroni di casa affrontano Union Eurocassola e a Marostica la Marosticense ospita il Valbrenta.

Girone 10: a Lerino si gioca Le Torri Bertesina-Longare Castegnero; ad Albettone Sitland Rivereel 2005-Marola.