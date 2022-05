Serie D, Poule scudetto: ad Arzignano arriva il Novara e la parola chiave per Nchama è "grazie"

Mercoledì 25 maggio, i giallocelesti tornano in campo per la seconda giornata di poule scudetto di serie D. Alle ore 16, allo stadio Dal Molin inizia il match FC Arzignano Valchiampo – Novara Football Club.

Oramai la stagione 2021-2022 è agli sgoccioli. La vittoria del Girone C di Campionato ha dato all'Arzi non solo la promozione, ma anche l’accesso alla competizione tricolore di Serie D valevole per il titolo di Campione d’Italia.

La prima giornata si è disputata domenica scorsa, in trasferta al Guazzelli di Cerro al Lambro, con il San Giuliano City.



Abbiamo sentito il centrocampista Valeriano Nchama per capire la situazione della squadra. di mister Giuseppe Bianchini.

«Queste ultime settimane sono state piene di emozioni, di sofferenza, di gioie e alla fine di tanta felicità e soddisfazioni - ha esordito Nchama -. Abbiamo finito il Campionato con la consapevolezza di essere un gruppo, una società molto forte. Ma prima di essere dei giocatori forti, ci siamo resi conto che serviva essere uomini forti. Ed è per questo che siamo molto orgogliosi di noi, di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo riusciti a fare (la conquista della promozione in serie C, ndr). Domenica scorsa siamo andati in trasferta a Milano per la Poule Scudetto con il San Giuliano. Siamo arrivati in una condizione dove fisicamente e mentalmente avevamo speso tanto per il finale di stagione. C’è stato un approccio un po’ leggero, però sappiamo che bisogna rimanere con la testa qui sul campo. Concentrati fino alla fine».



Per la seconda giornata della poule scudetto, ospitate mercoledì pomeriggio alle ore 16, il Novara Football Club che ha vinto il girone A della serie D. Che partita sarà?

?«Bisogna essere orgogliosi di partecipare alla poule scudetto: significa affrontare le vincitrici degli altri gironi. Come noi, squadre che hanno fatto molto bene e si sono meritate di approdare a questa competizione. La partita di mercoledì sarà bella da vivere. Giochiamo qui in casa con la nostra gente. Cercheremo di affrontarla in modo serio, concentrati e nel migliore dei modi».



Arzignano Valchiampo – Novara potrebbe rappresentare l’ultima gara casalinga giocata davanti ai tifosi giallocelesti.

Qual è la parola chiave di sintesi della stagione gialloceleste 2021-2022??



«Per me la parola finale è semplicemente un "grazie". Ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, ringraziare la città di Arzignano, ringraziare lo Staff, la Dirigenza, i miei compagni di squadra, tutti i nostri familiari perché hanno contribuito a questo successo. Io sono convinto che sono i lavoratori dietro le quinte a far brillare gli artisti. E perciò per me la parola finale dovrebbe essere un "grazie" a tutti».