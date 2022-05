Serie D: passo falso del FC Arzignano Valchiampo battuto di misura a Este

La 32esima giornata di campionato, al nuovo stadio di Este, si conclude a favore della formazione di casa con un tonfo del FC Arzignano Valchiampo.

Al 48’ del secondo tempo segna Piccardi regalando così la vittoria ai suoi che trovano la salvezza matematica in Serie D.



PRIMO TEMPO

Parte subito in avanti l’Arzignano trovando un corner al 3' del primo tempo. Dalla bandierina ci pensa Moras, Casini indirizza a Molnar che stacca di testa indirrizzando però la palla sopra la traversa.

All’8' ci prova Altuna ma il tiro viene recuperato con facilità da Bacchin che un minuto dopo esce sicuro sulla punizione concessa all’Este.

L’occasione arriva al 20’ con il numero 10 gialloceleste Moras che tira dalla distanza.

Occasione anche per Gnago in area che su cross di Fyda colpisce di testa indirizzando la palla di poco sopra la traversa.

Dal 40’ tre importanti occasioni per la squadra di mister Bianchini. La prima parte dai piedi di Moras. Para Peixoto. Ancora il fantasista scarica su Gnago. Poi la corsa di Cariolato che serve l’area. Esce il numero uno di casa.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 15’ Bacchin si fa trovare pronto e salva il risultato chiudendo un tiro pericolosissimo dell’Este: deviazione in angolo in angolo. Al 20’ ancora Arzignano: Cariolato recupera e passa a Moras, cross per Gnago che manda la palla ancora una volta alta.

I giallocelesti provano ancora a portarsi in vantaggio cercando di sfruttare i corner e le punizioni a favore. Ma al 48', da azione di calcio d’angolo, trova la rete l’Este con Piccardi.

E la vittoria per i padovani signfica raggiungere il punteggio salvezza.

TABELLINO - AC ESTE – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-0 (0-0)

ESTE: Peixoto, Munaretto, Piccardi, Bordi, Marchiori, Hoxha, Zanetti, Altuna (33’ st Abrefah), Battistini, Caccin, Florian (46’ st Pellielo). All. Pagan.?

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino (17’ st Beltrame), Casini (11’ st Sarli), Molnar, Nchama, Fyda, Moras, Cariolato, Gning, Bigolin, Gnago. All. Bianchini.?

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo?

RETI: 48’ st Piccardi.