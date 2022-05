Serie D: FC Arzignano Valchiampo si gioca con il "cuore" la stagione a Chioggia

Domenica 15 maggio 2022 alle ore 16 allo stadio dedicato a “Aldo e Dino Ballarin” si gioca l’ultima Giornata del Campionato di calcio di serie D 2021-2022.

Si troveranno in campo Union Clodiense Chioggia Sottomarina -FC Arzignano Valchiampo.

Arzignano è primo in classifica con 72 punti e la Clodiense segue a 71 punti: i giallocelesti possono anche pareggiare per essere promossi in C al primo colpo. I chioggiotti debbono solo vincere per sperare di passare in serie C.

PARTITA IN CHIARO

L'incontro Union Clodiense-FC Arzignano Valchiampo viene trasmesso in diretta sul canale 60 del Digitale e in HD sul canale 560 grazie alla partnership tra Lega Nazionale Dilettanti e Sportitalia TV.

La gara sarà live anche sull’app di Sportitalia e in streaming su www.sportitalia.com.

IL MAXI SCHERMO AL TAGORO' DI ARZIGNANO

Per i tifosi giallocelesti, inoltre, sarà allestito un maxischermo presso il locale di Arzignano “Tagorò” grazie alla collaborazione con il Comune di Arzignano.

INTERVISTA PRE-PARTITA AL CAPITANO BIGOLIN

Per presentare la 34esima giornata del Girone C di Serie D, 17esima di ritorno, abbiamo sentito il capitano Cristiano Bigolin.?«La stagione è stata bella intensa. Ci siamo tolti tante soddisfazioni però ddomenica pomeriggio sarà una finale. Quindi verrà azzerato tutto quello che è stato fatto».

Come avete lavorato in settimana e come vi siete preparati al match?

?«Ci siamo preparati intensamente perché sappiamo che sarà una partita "tosta" e quindi abbiamo lavorato davvero bene».

Quale può essere un’analisi pre partita del match tra Union Clodiense Chioggia Sottomarina-Arzignano Valchiampo?

?«Come dicevo sarà una finale: non c’è tanto da aggiungere. È la partita, viene azzerato tutto quello che è stato fino a ieri. Quindi, sarà una finale tosta».

Qual è la parola d'ordine che porta in campo Cristiano Bigolin con i giallocelesti?

?«Dico “Cuore”. E penso che non ci sia nient’altro da aggiungere».