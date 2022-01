Qui LR Vicenza: tra Jordan Lukaku e i biancorossi c'è di mezzo solo la buona uscita della Lazio

Secondo fonti ben informate per il trasferimento di Jordan Lukaku dalla Lazio al LR Vicenza sarebbe quasi fatta. L'unico ostacolo al momento è rappresentato da una buona uscita che il terzino (sinistro) belga si aspetta per risolvere il contratto con la società del presidente Lotito. Il ds dei biancorossi ha lavorato bene, ed il risultato sembra oramai vicino.

Jordan, come il fratello Romelu (che ha un anno più di lui, ora al Chelsea) sono figli d'arte: il padre è Roger Menama Lukaku, coetaneo di Roberto Baggio, punta centrale. Roger nacque a Kinshasa (già Leopoldville) capitale della Repubblica democratica del Congo (già Congo Belga) ed ha le cittadinanze di Congo e Belgio.

Jordan (classe 1994, altezza 177 cm) ha 27 anni ed è nato a Antwerpen in Belgio (come il fratello Romelu), ed ha solo la nazionalità del paese europeo. L'anno scorso è stato prestato dalla Lazio all'Anversa, ma quest'anno con mister Sarri non ha trovato spazio in serie A.



Il suo nome completo è: suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma è stato impiegato con successo anche da centrocampista di sinistra. Otto le sue presenze in nazionale belga: in squadra si è ritrovato col fratello sin dalle categorie giovanili. Si tratta evidentemente di un giocatore di serie superiore. Anche lo stipendio è troppo alto per la serie B (un milione di euro a stagione): una delle soluzioni potrebbe essere quella del prestito secco al Vicenza fino al 30 giugno 2022.