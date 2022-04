Qui LR Vicenza: tra i convocati per domani a Benevento c'è anche Lukaku

La squadra del LR Vicenza è partita per Benevento. Tra i 23 biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 34esima giornata di campionato contro i campani, in programma domani domenica 10 aprile alle ore 14 e 30, allo stadio Ciro Vigorito, c'è anche Jordan Lukaku.

Il giocatore belga ha recuperato dall'infortunio.

Torna in campo anche il portiere italo-ucraino Contini.

ECCO I CONVOCATI PER BENEVENTO-VICENZA

PORTIERI: Confente, Contini, Grandi.

DIFENSORI: Bruscagin, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Meggiorini, Tedorczyk.