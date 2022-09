Qui LR Vicenza: torna a disposizione di mister Baldini e viene presentato il giovane portiere Sebastiano Desplanches

Il portiere Sebastiano Desplanches è rientrato dall’infortunio alla mano da una settimana e finalmente è stato presentato alla stampa con la maglia del Lane due giorni prima della trasferta a Novara. Nato proprio a Novara nel 2003 è alto 1 metro e 88 centimetri. Il numero 31 del LR Vicenza è arrivato in biancorosso tra gli ultimi acquisti del calciomercato estivo dal Milan dove giocava nella Primavera.

«Ho sposato il progetto proposto dal direttore (Balzaretti, ndr) e dal mister (Baldini, ndr). Sono contentissimo di essere qua e finalmente sono pronto per iniziare». Queste le sue parole di esordio a Casa Vicenza.??Sul suo impiego nella prima partita in campionato, proprio contro la squadra della sua città natale, risponde: «Questo non lo so, lo deciderà il mister. Dopo l’infortunio, sono rientrato una settimana fa e sono disponibile, vedrà lui cosa scegliere». Desplanches ha giocato per 45’ nell’amichevole di sabato scorso contro il Montebelluna e sicuramente Baldini ha misurato la situazione.



IL SALTO DALLA PRIMAVERA ALLA SERIE C

«Qui il calcio è diverso rispetto a quello della Primavera o comunque al mondo del calcio giovanile - continua Desplanches -. Mi sento un portiere completo, senza grosse lacune …».

Quali sono i modelli di Desplanches, i portieri a cui si ispira? La sua risposta è molto concreta: «A me piace molto Donnarumma, mi sono allenato con lui qualche volta in prima squadra al Milan e mi ha impressionato molto. Un altro portiere da cui prendo spunto è Maignan, anche con lui lavorato in ritiro al Milan ed è un gran portiere e un grande lavoratore».

IL GRUPPO PORTIERI UN GRUPPO AFFIATATO

E il gruppo dei portieri a Vicenza? «Mi sto trovando benissimo - sottolinea Desplanches -, sono molto contento di essere qua, mister Squizzi (il preparatore del comparto, ndr) mi sta dando molti consigli e sono felice di ciò».

Gli altri portieri in rosa «sono tutti molto attenti dal punto di vista tecnico e anche io di conseguenza mi sto impegnando molto a soddisfare le richieste del nostro preparatore».

E con il gioco di piedi come è messo il giovane mancino? «Ormai il portiere è impegnato molto con i piedi - spiega lo stesso Sebastiano -. L’anno scorso in Primavera con mister Giunti ero chiamato in causa molte volte e sono abituato a questo tipo di gioco».



IL NUMERO SCELTO DA DESPLANCHES E’ IL 31

«Solitamente prendo sempre l’1, mio fratello faceva il terzino sinistro e aveva il 3, dunque ho scelto il 31», insomma per accostamento!



LA CORNICE DI PUBBLICO ALLO STADIO MENTI

Sulla presenza di un pubblico così numeroso a Vicenza Desplanches dice la sua: «Sono cose che non ho mai provato perché a livello giovanile c’erano davvero pochi spettatori. Sono sicuro che i tifosi vicentini siano una spinta per la squadra a dare il massimo e sono altrettanto certo che lo dimostreremo in campo».



DESPLANCHES PARA RIGORI?

Sui rigori, lui che ha fama di intuire sempre il tiro dell’avversario, afferma: «Speriamo di pararli: l’anno scorso in realtà non ne ho parato nessuno (dice ridendo in sala stampa, ndr). Però mi hanno battezzato come un para rigori in carriera. Parare i rigori è molto intuitivo e a volte ci vuole anche fortuna: cercherò di pararne il più possibile».



SUO COMPAGNI DI SQUADRA: DI PERSONA CONOSCEVA SOLO SANDON

«Conoscevo Stoppa che ha giocato a Novara con mio fratello e tanti li conoscevo di nome. Di persona solo Sandon che è venuto in Nazionale con me».