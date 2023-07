Qui LR Vicenza: Alessio va alla Roma e sono in partenza Bellich e Cester

Il LR Vicenza con una nota del pomeriggio di lunedì 24 luglio 2023 ha comunicato «di aver ceduto all’AS Roma, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club giallorosso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Alessio».

Alessio, attaccante classe 2004, nella prima parte della scorsa stagione con la maglia biancorossa è sceso in campo in 7 occasioni, tra Serie C e Coppa Italia, siglando una rete e fornendo un assist. Nella seconda parte di stagione, invece, ha vestito la maglia dell'Empoli, registrando 15 presenze in Primavera 1, siglando una rete e fornendo tre assist.

MOVIMENTI DI CALCIOMERCATO

Sono in corso trattative per altri giocatori del Lane in uscita: Biancorossi.net annuncia una trattativa con la Juve Stabia per Marco Bellich (e conferma che è sfumata quella con l'Arezzo); per Stefano Cester invece pare quasi certo il passaggio al Mantova. E ancora: Loris Zonta è nel mirino dell'Ancona.

Infine smentita dal LR Vicenza la trattativa con il Cesena per l'ipotetica cessione di Ronaldo.