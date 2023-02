Qui Arzignano Valchiampo: mister Bianchini 100 volte gialloceleste

L’allenatore del FC Arzignano Valchiampo Giuseppe Bianchini, in occasione della 28esima giornata di serie C, tra Arzignano Valchiampo e Albinoleffe (vinta dai giallocelesti per 5-1), ha celebrato le 100 presenze alla guida della prima squadra, raggiunte domenica 5 febbraio nella sfida casalinga vinta contro il Pordenone e valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro 2022-2023.

Arrivato al comando della squadra gialloceleste nella stagione 2020-2021, conclusa con un secondo posto in classifica e la vittoria dei playoff di serie D-girone C, il tecnico ha condotto il gruppo 21/22 in una storica stagione disputata dalla prima giornata al vertice della classifica e terminata con la vittoria del campionato di serie D-girone C il 15 maggio 2022 e la conseguente promozione in Serie C.

Confermato per la stagione in corso, ogni giorno guida la squadra di valori tecnici e umani, in campo e nello spogliatoio.



Il consiglio d’amministrazione, composto dai presidenti Lino Chilese e Renzo Lorenzi e dai consiglieri Enrico Gastaldello e Silvano Faedo, i dirigenti e tutta la famiglia dell’Arzignano Valchiampo festeggiano insieme ai tifosi questa importante tappa. A consegnare la targa celebrativa e la maglia ricordo, in campo prima del fischio d’inizio della nona giornata di ritorno, è stato il direttore sportivo Mattia Serafini.