Qui Arzignano Valchiampo: in gialloceleste arriva anche un giovane attaccante veneziano, è Filippo Canato

Filippo Canato è la nuova entrata gialloceleste. Classe 2004, il giovane attaccante originario di San Liberale (Venezia) firma con l’Arzignano Valchiampo un contratto di apprendistato di due anni.

Cresciuto come portiere conquistando la chiamata del Venezia, all’età di 15 anni decide di cambiare ruolo. Dai pali si sposta alla parte opposta del campo con il ruolo di attaccante. Messosi in luce nelle giovanili passa in Eccellenza con i colori dell’Union Pro, squadra di Mogliano Veneto, firmando 5 reti. Voluto dal Monza, si trasferisce in biancorosso dove vince i Play Off con la formazione Primavera. Ad Arzignano vestirà la maglia numero 99.



CANATO PORTA LA SUA VOLONTA’ DI CRESCITA E IL SUO ENTUSIASMO



«Ad Arzignano sarà la mia prima esperienza da professionista - esordisce Filippo Canato dopo aver firmato il contratto -. Però non sarà la mia prima volta con i grandi, due anni fa ho militato in Eccellenza. Giocare con i grandi rappresenta un periodo formativo e di crescita. Qui spero di fare bene dando una mano alla squadra».«Porterò sicuramente la mia buona volontà di crescita e di lavoro». E conclude il giovane attaccante: «Sono un ragazzo con la testa sulle spalle e con tanta voglia di migliorare se stesso per raggiungere alti livelli».